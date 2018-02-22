الرئيس الفلسطيني يجري فحوصا في مستشفى بأمريكا

متابعات ذكر مسؤول فلسطيني كبير يوم الخميس أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية. وقال المسؤول بالهاتف لوكالة رويترز ”هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية“. ولم يكشف مزيدا من المعلومات. ووجه عباس، 82 عاما، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك في 20 فبراير

متابعات

ذكر مسؤول فلسطيني كبير يوم الخميس أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.

وقال المسؤول بالهاتف لوكالة رويترز ”هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية“. ولم يكشف مزيدا من المعلومات.

ووجه عباس، 82 عاما، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك في 20 فبراير شباط ودعا إلى عقد مؤتمر دولي منتصف العام الحالي بغية استئناف عملية السلام المتوقفة مع إسرائيل.

وقال مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إنه كان من المتوقع أن يغادر إلى فنزويلا في زيارة رسمية.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2016، نقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق لإجراء فحوص على القلب التي قال طبيب إن نتائجها جاءت طبيعية.

وتولى عباس الرئاسة بعد وفاة ياسر عرفات في 2004. وواصل محادثات السلام مع إسرائيل لكن المفاوضات انهارت في 2014.

ولا توجد تغطية جديدة لأخبار عباس على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) منذ 20 فبراير شباط عندما التقى بمندوبين عقب خطابه في الأمم المتحدة.

ومن غير المعتاد ألا تغطي الوكالة أخبار الرئيس لمدة يومين، خاصة وأن لديه ارتباطات رسمية.