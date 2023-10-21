الرئيس الفلسطيني: نحذر من محاولات تستهدف تهجير شعبنا من غزة والضفة والقدس وسنبقى في أرضنا

قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني: ينعقد هذا الاجتماع اليوم في ظروف غاية الصعوبة والقسوة حيث يواجه الشعب الفلسطيني الأعزل عدوانا غاشما ووحشية من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تنتهك كل المحرمات والقانون الدولي الإنساني باستهداف آلاف المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء والمشافي ومراكز إيواء المدنيين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام 2023 والمنعقدة الآن في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف عباس: أننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من محاولات طرد الفلسطينيين من بيوتهم في الضفة والقدس وسنبقى صامدين مهما واجهنا من تحديات.

وتابع عباس: أن الشعب الفلسطيني يواجه جميع أشكال العدوان من قبل المتطرفين في القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدا رفض قتل المدنيين من الجانبين وإطلاق سراحهم والمعتقلين والأسرى.

واستكمل قوله: يجب التحلي بالحكمة والنظر نحو المستقبل ودوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويجب تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.