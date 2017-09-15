الرئيس الفرنسي يدعو لرفع الحظر عن قطر

أ ف بطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في باريس، اليوم الجمعة، برفع "الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في أقرب وقت ممكن"، وفقًا لبيان صادر عن الإليزيه.وتخضع قطر منذ شهرين لحظر يفرضه جيرانها في الخليج، بينهم السعودية والإمارات والبحرين التي تتهم الدوح

أ ف ب

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في باريس، اليوم الجمعة، برفع “الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في أقرب وقت ممكن”، وفقًا لبيان صادر عن الإليزيه.





وتخضع قطر منذ شهرين لحظر يفرضه جيرانها في الخليج، بينهم السعودية والإمارات والبحرين التي تتهم الدوحة بدعم “الإرهاب”.

وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي “طالب برفع إجراءات الحظر التي تطال السكان في قطر، خصوصًا العائلات والطلاب في أقرب وقت ممكن”.

وتابع أن ماكرون وأمير قطر “تطرقا إلى الأزمة القائمة بين قطر ودول عدة في الشرق الأوسط. وعبر رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء التوترات التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتعوق الحل السياسي للأزمات وتضعف فاعلية كفاحنا المشترك ضد الإرهاب”.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في 5 يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران. وترفض الدوحة هذه الاتهامات.

وكان أمير قطر قد التقى قبل ساعات في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ودعت ميركل بعد اللقاء أطراف الأزمة لـ”الجلوس على طاولة واحدة”، معتبرة أن المفاوضات بين السعودية وحلفائها من جهة، وقطر من جهة ثانية، يجب أن تكون بعيدة عن الأضواء لكي تكون فرصها أفضل بالنجاح.

من جهته أعرب أمير قطر عن استعداده “للجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة” في الخليج، وذلك في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية.