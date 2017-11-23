الرئيس الفرنسي يدعو إلى قمة للبيئة والطاقة .. الشهر المقبل

هاجر عمران قالت دجميلا لوالالين، الخبيرة فى وزارة البيئة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو إلى قمة جديدة فى مجال البيئة والطاقة فى 12 ديسمبر المقبل بعد مرور عامين على اتفاقية باريس للمناخ فى 2015. وأضافت، خلال كلمتها منذ قليل فى مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان "المدن المستدامة"، أن القمة ست

هاجر عمران

قالت دجميلا لوالالين، الخبيرة فى وزارة البيئة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو إلى قمة جديدة فى مجال البيئة والطاقة فى 12 ديسمبر المقبل بعد مرور عامين على اتفاقية باريس للمناخ فى 2015.

وأضافت، خلال كلمتها منذ قليل فى مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان “المدن المستدامة”، أن القمة ستتم بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء فى الدول المختلفة وستناقش أمورًا فى مجال الكفاءة وفاعلية الطاقة، لافتة إلى ان الشهر الماضى شهد بحث آليات تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخى فى مؤتمر كبير.

يذكر أن لوالالين تمثل وزارتين معا، تابعتين لوزارة البيئة الفرنسية، هما إدارة الشئون الأوروبية ووزارة التحول البيئى وتماسك الأراضى.