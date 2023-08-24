الرئيس الصيني يهنئ مصر لانضمامها لمجموعة دول البريكس

هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ دول السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا لانضمامهم إلى مجموعة دول البريكس وذلك أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الخاص للاجتماع الـ15 لقادة دول المجموعة في جوهانسبرغ صباح اليوم الخميس 24 أغسطس .

وبحسب منشور السفارة الصينية بالقاهرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال الرئيس الصيني تشي جينبينغ إن توسيع عضوية البريكس هذه المرة يعتبر حدثا تاريخيا، ويعكس عزيمة دول البريكس على التضامن والتعاون مع الدول النامية.

وأضاف الرئيس الصيني أن القرار يتمشى مع تطلعات المجتمع الدولي ويتفق مع المصالح المشتركة لدول الأسواق الناشئة والدول النامية.

كما يعد توسيع العضوية هذه المرة سيضيف بدينامكية جديدة على آلية تعاون البريكس ويزيد قوة السلام والتنمية في العالم إلى حد أبعد.

وقال :”مادمنا نتضافر الجهود كفريق واحد، سيقبل تعاون البريكس على آفاق رحبة ومستقبل واعد. دعنا نبذل جهودا مشتركة لتسجيل فصولا جديدة للتضامن والتعاون بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية من أجل التنمية”.

وأعلن تجمع “بريكس” عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم في تحليل أعده ،أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006.

وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ”بريك” (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى “بريكس” (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية.