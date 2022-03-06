الرئيس الصيني يدعو شعبه إلى دعم الوحدة القومية للحفاظ على بيئة مستقرة

أثناء مشاركته في المناقشات مع المشرعين من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت على الوحدة القومية والجهود المبذولة لتكوين شعور قوي بالمجتمع لدى الأمة الصينية، وذلك عندما انضم إلى مناقشات خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية.

وبحسب شينخوا، أثناء مشاركته في المناقشات مع المشرعين من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وصف شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، الوحدة القومية بأنها “شريان الحياة” للشعب الصيني من جميع المجموعات القومية.

ودعا إلى بذل جهود لمساعدة جميع المجموعات القومية على البقاء متحدة بشكل وثيق “مثل بذور الرمان التي تلتصق ببعضها البعض” في البناء المشترك للوطن الأم العظيم.

وقال شي إنه ينبغي بذل الجهود للحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وصحية، وبيئة اجتماعية مزدهرة وآمنة، وبيئة سياسية نظيفة وصحية، ودعا أيضا إلى أفعال ملموسة لتمهيد الطريق للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

ولفت شي إلى أن الصين دفعت الإصلاحات بشكل شامل وعززت التنمية وحافظت على الاستقرار في عام 2021، ما حقق إنجازات جديدة وكبيرة في قضية الحزب والدولة، مشيرا إلى أن الصين واحدة من أفضل الدول أداء في العالم من حيث التنمية الاقتصادية والوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، وأنها حققت بداية جيدة للخطة الخمسية الـ14.

كما قدمت الدولة للعالم دورة ألعاب أولمبية شتوية سلسة وآمنة ورائعة، حصلت فيها الصين على أفضل نتائجها على الإطلاق في أي دورة أولمبية شتوية.

وقال إن “هذه الإنجازات تحمل أهمية كبيرة لتنمية قضية الحزب والدولة”.

وقال شي إنه بعد مراجعة مساعي الحزب والشعب في العصر الجديد، تم تعزيز خمس قناعات.

شدد أولا على تدعيم القيادة العامة للحزب، التي تشكل العمود الفقري الأكثر ثقة للشعب عند مواجهة الرياح والعواصف.

ثانيا، قال شي إن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية السبيل الوحيدة نحو تجديد شباب الأمة الصينية، مشيرا بقوله “طالما أننا نتبع بثبات طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، سنحقق باستمرار تطلعات الشعب الصيني نحو حياة أفضل، وسنعزز الرخاء المشترك للجميع”.

ثم أكد أهمية الجهود المنسقة للشعب الصيني، قائلا إنه طالما بقي الشعب من جميع المجموعات القومية متحدا تحت قيادة الحزب، سنتغلب على جميع الصعوبات والتحديات على الطريق في المستقبل.

كما شدد شي على حتمية العمل على فلسفة التنمية الجديدة لكي تنمو البلاد وتصبح قوية ومزدهرة.

كما أوضح أنه يجب ممارسة حوكمة كاملة وصارمة على الحزب لاجتثاث أي عناصر من شأنها الإضرار بالطبيعة المتقدمة للحزب ونقائه.