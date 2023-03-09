الرئيس الصيني يؤكد أهمية تعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ (الأربعاء أهمية فتح مجالات جديدة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والقدرات الاستراتيجية.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في أثناء حضور اجتماع كامل لوفد جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة الشعبية، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية بالصين.

تعزيز الاستراتيجية الوطنية

وقال إن تدعيم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة وكذا القدرات الاستراتيجية الوطنية أمر له أهمية عميقة في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل ودفع تجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية على جميع الجبهات، وفي تحقيق الأهداف المئوية لجيش التحرير الشعبي في 2027 ورفع مستوى القوات المسلحة بسرعة أكبر ودفعها نحو معايير من الطراز العالمي.

وشدد على هدف تعظيم القدرات الاستراتيجية الوطنية الصينية، داعيا إلى بذل الجهود في تكامل الخطط والموارد والقوى على المستوى الاستراتيجي في جميع المجالات، من أجل تحديث القوة الشاملة للبلاد على نحو منظم لمواجهة المخاطر الاستراتيجية وحماية المصالح الاستراتيجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما حث على بذل الجهود لدفع الابتكار التعاوني في العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار المستقل والأصلي، وبالتالي بناء الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا على مستوى عال وبوتيرة أسرع.

وتابع شي قائلا إنه يجب تعزيز القدرات الاستراتيجية في المجالات الصاعدة سعيا نحو تحقيق مميزات جديدة في التنمية الوطنية والتنافسية الدولية، كما يجب تدعيم مرونة سلاسل الصناعة والإمداد.

كما وجه بتنسيق بناء البنية التحتية الرئيسية وتسريع بناء الاحتياطات الوطنية وجعلها أكثر قدرة على حماية الأمن الوطني.

وأكد شي أنه يجب أن يستمد تدعيم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والقدرات الاستراتيجية الوطنية الزخم من الإصلاح والابتكار، حاثا على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.

ودعا أيضا إلى بذل الجهود لتهيئة مناخ سليم بين الجماهير العامة من الرعاية والتكريس لبناء وحماية الدفاع الوطني، من أجل حشد القوى لتدعيم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة وكذا القدرات الاستراتيجية الوطنية ولبناء دولة قوية لديها جيش قوي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.