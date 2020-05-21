الرئيس الصيني : نعارض أي إجراءات قد تعوق التعاون الدولي في مكافحة «كورونا»

نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تعارض الإجراءات التي من شأنها إعاقة التعاون الدولي في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتقويض جهود العالم، خاصة الدول النامية، في هذا الشأن. وأضاف شي خلال محادثة هاتفية…

نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تعارض الإجراءات التي من شأنها إعاقة التعاون الدولي في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتقويض جهود العالم، خاصة الدول النامية، في هذا الشأن.

وأضاف شي خلال محادثة هاتفية مساء أمس مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، أن الصين عازمة على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، ومنه بنغلاديش، من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في لعب دور رائد وفي تعزيز التعاون الدولي بشأن الاشتراك في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وحماية أمن الصحة العامة العالمي.

ولفت شي إلى أنه خلال اللحظة الصعبة من المعركة التي خاضتها الصين ضد المرض، تلقت بكين الدعم من مختلف قطاعات المجتمع البنغالي عبر مختلف الوسائل، الأمر الذي أظهر الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والبنغالي.

وأوضح شي أنه في تلك اللحظة الراهنة التي ينتشر فيها المرض في جنوب آسيا، لا تزال مهمة الوقاية من المرض والسيطرة عليه تبدو شاقة، مضيفا أن بكين تعتزم مواصلة توفير قدر ما تستطيعه من دعم ومساعدة لجهود بنغلاديش في مكافحة المرض، وفقا لحاجاتها في هذا الشأن. كما تعتزم بكين إرسال فريق طبي إلى بنغلاديش خلال المستقبل القريب.

وأكد شي ثقته بأن الشعب البنغالي سينتصر على المرض عما قريب، بقيادة حسينة.

وأعرب عن امتنانه للمساعدة التي توفرها الحكومة البنغالية للمواطنين الصينيين المقيمين بالبلاد، قال شي إن الصين بدروها ستؤمن سلامة وصحة المواطنين البنغاليين في الصين.

ولفت شي إلى أن الصين وبنغلاديش جارتان تقوم بينهما صداقة تقليدية وشراكة تنموية هامة، موضحا أنه يتعين على البلدين تعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية القائمة بينهما، وتعميق التعاون في إطار البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

وأكد شي استعداد الصين للعمل مع بنغلاديش، من أجل المضي تدريجيا في خلق الظروف المواتية التي تمكن الجانبين من استئناف تنفيذ مشروعات التعاون الرئيسية والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد، وإرساء أساس قوي لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بعد انتهاء أزمة المرض، على أن يجري ذلك في ظل تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

من جانبها، قالت الشيخة حسينة إن بين بنغلاديش والصين صداقة عميقة وطويلة الأجل، لافتة إلى أن زيارة الدولة الناجحة التي أجراها شي في بنغلاديش في 2016، أسفرت عن النهوض بالعلاقة الثنائية إلى مستوى جديد.

وأوضحت الشيخة حسينة أن بنغلاديش كانت تمر بوقت عصيب في مكافحة المرض، وأن الصين بادرت إلى توفير الدعم والعون اللذين ساهما في تعزيز قدرات البلاد على الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وفي دعم ثقة بنغلاديش في التغلب على المصاعب، ما يُشعر بنغلاديش بعميق الامتنان.

وأوضحت حسينة أن المرض تحد مشترك يتعين على جميع الدول أن تتعاون في مواجهته.

وشكرت حسينة الصين على رعايتها المواطنين البنغاليين المقيمين في الصين، لا سيما الطلبة البنغاليين في ووهان، مضيفة أن بلادها ستؤمن حياة المواطنين الصينيين فيها.

وأكدت حسينة استعداد بلادها للمشاركة في بناء الحزام والطريق، وتعزيز التنمية المستمرة للشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.