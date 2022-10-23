الرئيس الصيني شي جين بينغ يعين حلفاء له في اللجنة الدائمة الممسكة بزمام السلطة

عين الرئيس الصيني شي جين بينغ حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي.

ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جين بينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وتشاو له جي ووانغ هو نينغ وتساي تشي. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة شينخوا عن التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

اللجنة الدائمة في الصين

كان مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني قد أعطى إشارات إلى تغيير محتمل في فريق السياسة الاقتصادية بالبلاد في وقت يتزايد القلق بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فخلال المؤتمر الذي عقد في الأسبوع الأخير، جرى استبعاد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ البالغ من العمر 67 عاماً والقيصر الاقتصادي ليو هي البالغ من العمر 70 عاماً ومحافظ البنك المركزي يي غانغ البالغ من العمر 64 عاماً ووزير المالية ليو كون 65 عاماً ورئيس هيئة تنظيم البنوك والتأمين قوه شو تشينغ البالغ من العمر 66 عاماً، من قائمة الأعضاء الكاملة أو الاحتياطية في اللجنة المركزية للحزب –تضم كبار المسؤولين والنخب السياسية في البلاد- بحسب بيانات رسمية نُشرت في ختام مؤتمر الحزب.

في حين أن الأمر يشير إلى أنهم قد يتقاعدون، وبرغم استبعادهم من قوائم الحزب فهذا لا يعني تلقائياً أن المسؤولين سيتركون مناصبهم الحكومية، ولكن يعطي إشارة بذلك.