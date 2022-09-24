الرئيس السيسي يوافق على تقدم مصر لتنظيم أولمبياد 2036

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على طلب تنظيم أوليمبياد 2036.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، إن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي لتوماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية “أنوكا”، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الأوليمبيين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ورحب الرئيس بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدًا بالدور الهام للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي مشيداً بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الأفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحاً في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبراً إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.