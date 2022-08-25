الرئيس السيسي يوافق على اتفاقيتين إحداهما تعديل سادس على منحة مساعدة أمريكية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقيتين إحداهما تعديل سادس على منحة مساعدة أمريكية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية ، قرار الرئيس السيسي ، رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى الموقعة بتاريخ 11مارس ٢٠٢١.

كما نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الرئيس السيسي ، رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

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