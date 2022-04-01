هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وقال الرئيس السيسي- على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير”.
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.