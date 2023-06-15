الرئيس السيسي يكرم اسم الراحل محمود عبد العزيز

التقى الرئيس السيسي بالفنان محمد محمود عبد العزيز في المؤتمر الوطني للشباب الذي حضره الرئيس بالاسكندرية اليوم ، وكرم فيه الرئيس نماذج مصرية مشرفة وملهمة من أبناء الأسكندرية ومنهم اسم النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز ، وقام بتسلم تكريم الراحل نجله الفنان محمد محمود عبد العزيز ،

وكرم الرئيس أيضا العديد من النماذج والشخصيات الملهمة بالاسكندرية منهم ، الشهيد مقدم عماد الركايبى، والذى استشهد فى أبريل 2017 خلال هجوم إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتسلمت الجائزة زوجته.

وكرم الرئيس السيسي، الدكتور أحمد مصطفى أستاذ زائر بلندن وهو حجة فى مجال الفن والتصميم الإسلامى، وتمكن من خلق نسيج متوافق بين موهبته كمصور وخطاط، وفيبى وصفى مديرة مدرسة بكندا واختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة فى كندا عام 2021 ، والكاتب عيسى بيومي مهندس وكاتب وروائي، وفيفيان معوض مصممة أزياء من الإسكندرية وتمكنت من إنشاء خط أزياء وتصدرت تصميماتها للخارج.

كما كرم الشهيد رقيب أول أمنية رشدى، يتسلم عنها الجائزة والدها محمد رشدى، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بالإسكندرية والذى قدم خدمات رجال الصناعة.