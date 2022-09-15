الرئيس السيسي يقرر تخصيص أراض لإقامة ميناء جاف ومطار الفرافرة وجامعة عين شمس الأهلية

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس، عددا من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بينها تخصيص أراض لإقامة ميناء جاف ومطار الفرافرة وجامعة عين شمس الأهلية، فضلا عن منح أوسمة رياضية .

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية ، أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 370 لسنة 2022 بتخصيص مساحة100.6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة الفيوم الجديدة لاستخدامها في إقامة ميناء جاف.

كما أصدر الرئيس قرار رقم 371 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 189.58 فدان ناحية جنوب طريق (القاهرة/العين السخنة) لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية والتوسعات المستقبلية لها.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 373 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 23894 فدانا ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

كما أصدر الرئيس قرار رقم 374 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة باجمالي 1135871 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ونشرت الجريدة الرسمية ، قرار الرئيس السيسي رقم 406 لسنة 2022 بمنح أوسمة الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدية وهران بالجزائر 2022.