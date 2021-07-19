الرئيس السيسي يقدم التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى .

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: “يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأكد أن العيد “يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة”، راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها.

وختم التهنئة قائلا: “كل عام وأنتم بخير”.

كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تهاني عيد الأضحى مع 13 من القادة والزعماء العرب، بحسب بيان للرئاسة.

ويحتفل المصريون الثلاثاء بعيد الأضحى.