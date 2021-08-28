سيـــاســة

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ببغداد (فيديو)

التقى الرئيس السيسي بعدد من قادة الدول المشاركة بالقمة
المال - خاص 11:11 م, السبت, 28 أغسطس 21 11:11 م, السبت, 28 أغسطس 21

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت إلى أرض الوطن مساء اليوم بعد المشاركة في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”.

جاء ذلك حسبما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة عبر صفحته بفيسبوك.

وكان الرئيس وصل إلى العراق اليوم للمشاركة في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، واستقبله مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق بمطار بغداد الدولي.

وفي العراق، التقى الرئيس السيسي مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة.

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كما استعرض الرئيس السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع نظيره العراقي، برهم صالح، مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأكد الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج إستراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

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من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال أعمال مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، تطرقت لعدد من القضايا والمواقف وتعزيز التعاون مع العراق.

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https://fb.watch/7Gnj0790lR/

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بقلم المال - خاص

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