الرئيس السيسي يعزي الهند في ضحايا جائحة «كورونا»

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعازي لحكومة الهند و شعبها في ضحايا جائحة كورونا . و قال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم…

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعازي لحكومة الهند و شعبها في ضحايا جائحة كورونا .

و قال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند و شعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا ، و نأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن ، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين و السلامة للشعب الهندي الصديق ” .

و تابع : ” و أؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف ” .

وتشهد الهند حاليا مستويات غير مسبوقة في أرقام الإصابات الجديدة و الوفيات بفيروس كورونا .