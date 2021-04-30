سيـــاســة

الرئيس السيسي يعزي الهند في ضحايا جائحة «كورونا»

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعازي لحكومة الهند و شعبها في ضحايا جائحة كورونا . و قال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم…

محمود خاطر 5:07 م, الجمعة, 30 أبريل 21 5:07 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعازي لحكومة الهند و شعبها في ضحايا جائحة كورونا .

و قال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند و شعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا ، و نأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن ، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين و السلامة للشعب الهندي الصديق ” .

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و تابع : ” و أؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف ” .

وتشهد الهند حاليا مستويات غير مسبوقة في أرقام الإصابات الجديدة و الوفيات بفيروس كورونا .

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بقلم محمود خاطر

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