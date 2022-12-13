الرئيس السيسي يصل واشنطن.. والجالية المصرية في استقباله (صور)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى واشنطن للمشاركة في قمة الولايات المتحدة إفريقيا 2022 التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في أعمال القمة.



وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.



وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس السيسي لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.



كما يجتمع الرئيس السيسي على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

استقبال كبير بالرئيس السيسي

كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بواشنطن، بعد وصوله إلى العاصمة الأمريكية قبل قليل للمشاركة في قمة الولايات المتحدة إفريقيا 2022، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.



ورفع المصريون، الذين توافدوا من عدد من الولايات، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.



واصطف المصريون من أبناء الجالية من نيويورك وفيرجينيا بأعداد كبيرة في مظاهرة حب في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية.



وقال نشأت زنفل أحد مسئولي الجالية بنيويورك وأحد المشاركين في التجمهر، إن أبناء الجالية جاءوا بالمئات من نيويورك ونيوجيرسي تاركين أعمالهم لعدة أيام لينضموا للجالية في فيرجينيا وواشنطن العاصمة للتعبير عن اعتزازهم وتأييدهم للرئيس وسياساته الداعمة لمصر والمصريين.



ونشرت الحكومة الأمريكية أعدادا كبيرة من قوات الأمن والشرطة لتأمين القمة الأمريكية الإفريقية التي يشارك فيها الرئيس السيسي مع 48 من القادة والزعماء الأفارقة على مدار ثلاثة أيام، حتى الخميس المقبل، وتركز على القضايا الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية إلى جانب التغير المناخي.