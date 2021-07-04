اقتصاد وأسواق

الرئيس السيسي يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022

استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 قدرت بمبلغ 2 تريليون و461 مليارًا و14 مليونًا و707 آلاف جنيه.
المال - خاص 8:57 م, الأحد, 4 يوليو 21 8:57 م, الأحد, 4 يوليو 21

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صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي 18 يونيو الماضي، وافق البرلمان على مدى (3) أيام انعقاد و(15) ساعة عمل على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وكان ينتظر القانون موافقة الرئيس السيسي والذي صدر اليوم.

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ونصت المادة الأولى من القانون – الذي أقره مجلس النواب ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد – على أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 قدرت بمبلغ 2 تريليون و461 مليارًا و14 مليونًا و707 آلاف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون و392 مليارًا و506 ملايين و319 ألفًا جنيه، كما قدر إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 321 مليارًا و301 مليون جنيه.

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