سيـــاســة

الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

بعضها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
منتصر محمود 10:59 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 10:59 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية بعضها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهى كالتالى.

القرار رقم 15 لسنة 2022، بتخصيص مساحة 3778 فدانا بمنطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مجمع لاستخراج وإنتاج الأملاح.

  • القرار رقم 16 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 10500 متر مربع لصالح القوات المسلحة.
  • القرار رقم 17 لسنة 2022، بإنهاء تخصيص قطعة الأرض البالغة مساحتها 2.35 فدان، الكائنة بناحية دار السلام بقسم المعادي بمحافظة القاهرة لتكون ضمن الأملاك الخاصة بالقوات المسلحة.
  • القرار رقم 19 لسنة 2022، بإعادة تخصيص المساحات المبنية فيما بعد ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات وفقا للقوانين والقواعد الحكومية.
  • القرار رقم 20 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام لقطعتي الأرض المبينتين فيما بعد محافظة كفر الشيخ لصالح وزارة التعليم العالي.
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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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