الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

ياسمين فواز كشف النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن اللجنة التشريعية أمهلت الجهات المعنية بمشروع قانون الأحوال الشخصية شهرا؛ لإرسال رأيها الي البرلمان