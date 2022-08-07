الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس «الرقابة المالية» لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2022.

وكان قد تم تعيين الدكتور محمد فريد صالح كرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017.

يشغل الدكتور فريد حاليًا منصب رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية.

فيما شغل الدكتور محمد فريد منصب، رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من إبريل عام 2019، حتى إبريل عام 2021.

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر.

كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

حصل فريد على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال ،(Cass Business School) -، بجامعة لندن، مملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل(MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة .

حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST)، وكان الدكتور فريد قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية في مصر.