الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات الهادفة للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي ، مشددا على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم .

وقال الرئيس السيسي ، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة – الإسلامية المشتركة غير العادية اليوم السبت ، إن الوقت يمر ثقيلا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل ، لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير مقبولة ولايمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

ودعا الرئيس السيسي إلى إجراء تحقيق فوري لكافة انتهاكات القانون الدولي ، مشددا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بقطاع غزةدون قيد أو شرط.