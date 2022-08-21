الرئيس السيسي يدعو إلى قمة عربية خماسية في مدينة العلمين الإثنين

تشهد مدينة العلمين غداً الاثنين قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، حسب ما نقلته قناة العربية عن مصادر مصرية والإعلامي أحمد موسى.

وقالت المصادر إن القمة تأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية المشتركة، وفق المصادر التي نقلتها “العربية”.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي بقناة صدى البلد إن الرئيس السيسي وجه دعوات لعقد قمة في مدينة العلمين الاثنين تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والامن الاقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.