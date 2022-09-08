  الرئيس السيسي يدشن عددا من الوحدات البحرية  بقناة السويس  خلال زيارته للإسماعيلية اليوم

يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الخميس ،عددا من الوحدات البحرية ويفتتح القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية>

وتشمل تلك الوحدات يختين (نصر وإرادة ) تم التعاقد عليهما2021 ، تم إستلامهما في مايو الماضي وتم بنائهما بترسانة جنوب البحر الأحمر ، ووحدتين Multi Cat عبارة عن بنتون محمل بونش لخدمة الكراكات وعلي رأسها “مهاب مميش وحسين طنطاوي “، وتم بنائهم في أحدي الترسانات بهولندا والتي تم التعاقد عليهم العام الماضي ،بالإضافة الي صال تابع للادارة الهندسية ، ومعديتين ركاب تم بنائهما بترسانه بورسعيد، بجانب القاطرتين «عزيمة 1» لخدمة صيانة لشمندورات و«عزيمة 2» لخدمة الصالات التابعة للادارة الهندسية والتي تم بنائهما بورش شركة التمساح بالإسماعيلية العام الماضي ، و3 لنشات جديدة لخدمة الإرشاد .

كما تشمل القرية الأولمبية الجديدة 6 ملاعب بينها استاد هيئة قناة السويس بعد تطويره ورفع كفائته ليسع إلي 22 ألف متفرج ،وحمامي سباحة بينهم حمام أولمبي مجهز لاستقبال البطولات المحلية والدولية،

واستحدثت القرية فندقا للاعبين يضم 60 سريرا فندقيا إضافة إلي مجمع للمطاعم والكافيهات داخل القرية.