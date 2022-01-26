سيـــاســة

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات اليوم ويبحث التطورات الاخيرة للقضايا الإقليمية

بحث جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات
المال - خاص 12:30 م, الأربعاء, 26 يناير 22 12:30 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسى للشقيقة الامارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط اخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.


وأكد أنه من المنتظر ان يبحث الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الاخيرة للقضايا الإقليمية، في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.

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