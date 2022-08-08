الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء إسرائيل ويؤكد ضرورة استمرار التهدئة في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من رئيس الوزراء الاسرائيلى يائير لابيد، مؤكدا ضرورا استمرار التهدئة في غزة .

جاء ذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي ، بعد ساعات من نجاح وساطة مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال الهاتفي عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة, وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس السيسي من جانبه، إلى أن مصر قامت بجهود ومساعى حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية.

وواصل الرئيس السيسي حديثه مع لابيد قائلا: “من ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”.



كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

دعت مصر كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة اعتبارًا من الساعة 23:30 اليوم 7 أغسطس الجاري بتوقيت فلسطين.