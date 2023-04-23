الرئيس السيسي يتفقد مدينة الجلالة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت مدينة الجلالة، التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشملت جولة الرئيس السيسي عددا من المناطق بمدينة الجلالة، خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدانا، وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 مترا على سطح البحر.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن ارتفاعات الجلالة، حيث قال أحد القائمين على المشروع “إننا هنا على المصطبة الرابعة أعلى منسوب، ونحن راعينا في التصميم أن المصاطب ترى البحر في كل الاتجاهات، حيث هناك 72 فيلا بمساحات مختلفة و 264 شاليه بمساحات مختلفة”.

كما تفقد الرئيس مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري بمدينة الجلالة، حيث التقى مع القائمين على المشروع، ووجه لهم تهنئة عيد الفطر المبارك، واطمأن منهم على سير العمل بالمشروع.كما التقى الرئيس عددا من المواطنين، الذين بادروه بالدعاء إلى الله أن يوفقه ويسدد خطاه، فيما رد الرئيس عليهم قائلا: “كتر خيركم نحن نعيش بدعائكم”.