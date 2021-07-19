الرئيس السيسي يتبادل تهاني عيد الأضحى مع 13 من قادة وزعماء العرب

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تهاني عيد الأضحى مع 13 من القادة والزعماء العرب، بحسب بيان للرئاسة.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من نظيره الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على الشعب الفلسطيني بالتقدم والرخاء”.

فيما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

ومن جانبه أعرب الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود عن خالص امتنانه للرئيس معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار،

وبادله الفريق أول عبدالفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

واوضح المتحدث الرسمي ان الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤي بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الرئيس السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بالملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وأعرب عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

وبادل عاهل البحرين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علي البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام.

وأجرى الرئيس السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وامن وسلام.

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس تبون عن خالص امتنانه للرئيس ومتمنياً لمصر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا للعراق الأمن والسلام والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان لالرئيس، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها دوام التقدم والرخاء.

ومن جانبه، أعرب الكاظمي للرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار.

وأجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

كما أجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وكان أمس تلقى الرئيس السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك معرباً عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.

وبادل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.