الرئيس السيسي يبعث رسالة تهنئة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.



وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز 99.67% من أصوات الناخبين.



وأفادت مراسلة “سبوتنيك”، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متقدم بـ52.14 % مقابل 47.86 % لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 99.67% من الأصوات”.