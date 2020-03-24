سيـــاســة

الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني الجهود المشتركة لمكافحة «كورونا»

تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المال - خاص 1:44 ص, الأربعاء, 25 مارس 20 1:44 ص, الأربعاء, 25 مارس 20

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، تطرق لمواجهة فيروس كورونا ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.

كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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بقلم المال - خاص

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