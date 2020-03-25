الرئيس السيسي يبحث مع سلفاكير أهمية عمل كافة الأطراف باتفاق جنوب السودان

رحب الرئيس بالتوافق الذي تم مؤخراً بين الرئيس "سلفا كير" وزعيم المعارضة "رياك مشار" لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقديره تجاه دور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع فى بلاده، وذلك في إطار دور مصر الفاعل على المستويين الإقليمي والقاري، مثمناً ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، ومؤكداً حرص جنوب السودان على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب الرئيس بالتوافق الذي تم مؤخراً بين الرئيس “سلفا كير” وزعيم المعارضة “رياك مشار” لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام، مؤكداً سيادته أهمية العمل من قبل كافة الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

كما أكد الرئيس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها.

وشهد الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.