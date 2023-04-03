الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه (صور)

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آفاق التعاون وسبل تعزيزه.

واستعرض ولي العهد مع الرئيس السيسي على مائدة السحور العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، ويبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء السعودية.

وكان الرئيس السيسي وصل الأحد جدة وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد السعودي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.