الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ونظيره الأنجولي جواو لورنسو، اليوم الأربعاء، التوقيع على عدد من بروتوكولات التفاهم بين البلدين.

وشملت البروتوكولات، عدة قطاعات مثل التعاون الأمني وفي مجال الموارد المائية والري وغيرهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أجريت في العاصمة الأنجولية لواندا،مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُجري جولة إفريقية في الوقت الراهن.

واستعرض الرئيس السيسي ، ونظيره الأنجولي جواو لورنسو، حرس الشرف في القصر الرئاسي في لوندا، كما تم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وكان الرئيس السيسي قد وصل العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضاً زامبيا وموزمبيق.