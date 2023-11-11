الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الموقف الثابت لمصر والأردن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتي إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم السبت في الرياض مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين،وذلك على هامش القمة العربية- الإسلامية المشتركة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي،بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وإزهاق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق.

توافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة، مع التشديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.