الرئيس السيسي : نستصلح 4 ملايين فدان بتكلفة قد تصل إلى تريليون جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن تكلفة استصلاح الـ4 ملايين فدان قد تصل إلي تريليون جنيه، موضحَا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل إلى 250 ألف جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي منذ قليل في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”: “أنا بقول الكلام ده لينا .. هو بيتكلم على ان اللي هيدخل حيز الإنتاج خلال العام الزراعي ده هو اللي عايز يتكلم عليه .. لكن احنا بنتكلم على اللي احنا مخططينه خلال بالكتير سنة ونص سنتين”.

وتابع الرئيس السيسي قائلا إنه “عند إضافة 4 ملايين فدان في أرض ظروف مصر فيها مفهاش مياه ممطرة .. علشان نعمل في توشكى مشروع الفرع الرابع .. عملنا حائط صخري على مساحة 7 كم وفضلوا موقفين المشروع 20 سنة ماضية .. بنتكلم على أرقام ضخمة جدا جدا قد تصل إلى تريليون جنيه”.

وأضاف: “إحنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا و بنقول للناس فيه أمل مش احنا أصحاب الأمل انتم أصحاب الأمل وبنقولهم ان ده اللي اتعمل خلال 4 سنين بالكتير .وبنتكلم في 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات ممكن ؟ .. أه طبعا ممكن”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أنا كنت دايما أقول لزمايلي إن مشكلتنا إن احنا عاملين تسويق القدرات دي اللي الدولة بتقوم بيها مش علشان نقول الحكومة بتشتغل كويس لا .. علشان نقول للناس في مصر بصوا .. الـ 4 ملايين فدان ممكن يشغل 8 ملايين أسرة” .