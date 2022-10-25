الرئيس السيسي: ملتزمون بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي.. ومتفق على إقامة المؤتمر سنويا

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن سعادته بالحوار والنقاش الذي تم خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 على مدار الثلاثة أيام، قائلاً: لما احنا اتكلمنا على اطلاق الحوار في ابريل الماضي لما قلنا محتاجين نتكلم ونسمع بعض، كتير من الناس تصور ان الموضوع سياسة ولا بأس انها تبقي سياسة يعني، لكن الهدف منها فعلا نسمع بعض والظروف والتحديات في العالم وبلدنا نسمع بعض حتي مع الاختلاف

وقال السيسي: في بداية المؤتمر قلت كلام فالناس قالولي تقصد ايه انت احنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وانت اتكلمت في موضوعات اخري.. انا شايف انها موضوعات متصلة لما اتكلمت على البيئة السياسية كنت اقصد بيها برضه عشان نعمل ما نتمني.

وأضاف اوعي حد يزعل منى من اللي هقوله، كل المقترحات اللي اتقالت انا اسف اني اقوله ليكم اي طالب في كلية سياسة واقتصاد يتكلم فيها، انما ازاي تعملوها انا كلامي هيبقي كده في البداية

وتابع: كل الكلام اللي اتقال احنا ملتزمين نعمله، لاننا معملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت وجهدنا وجهدكم ، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال ملتزمين كحكومة ننفذه.

وأكد السيسي: لابد ان يكون للمؤتمر آليات مستقرة مؤسسية تستطيع ان تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر، عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات دي قابلتنا مشكلة، ملتزمين بعمل كل التوصيات التي تم الاتفاق عليها.

وشدد الرئيس السيسي على أنه متفق مع طلب المشاركين على إقامة المؤتمر كل عام، واصفَا إياه : ده كلام مهم جدا جدا جدا، وافتكروا من 5 سنين كنا حريصيين على عمل منصة حوار وكنا بنقول مؤتمر الشباب هيتم تناول فيه قضايا الدولة بمختلف قطاعاتها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 .