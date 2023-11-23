الرئيس السيسي: معبر رفح لم ولن يغلق وسنستمر في إدخال المساعدات لأهالينا في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح لم يتم إغلاقه ،موضحا أن المعبر يعمل باستمرار دون توقف،نافيا كل ما يتردد من إشاعات في هذا الشأن،قائلا:« مصر لم تغلق معبر رفح أبدا .. النقطة دي مهمة أوي .. بقول الكلمة دي لأن أنا شوفت كثير من المغالطات بخصوص قفل المعبر .. ماحصلش خالص.. المعبر مفتوح بشكل مستمر».

وأضاف الرئيس السيسي في احتفالية لدعم فلسطين تقام الآن باستاد القاهرة الدولي:« قبل 7 اكتوبر كنا بندخل ما يقرب من 500 شاحنة يوميا .. النهاردة لما يبقى فيه أزمة كبيرة زي كدة تفتكروا إن احنا من سماتنا نغلق المعبر ؟ .. هنعمل كدة ليه ؟ .. بعض القنوات قامت بدور علشان تسيء لنا .. معبر رفح لم يغلق أبدا .. الدور مش عندنا أحنا بس .. فيه جانب آخر .. كل الضغط والحصار اللي كان موجود كنا حريصين جدا على رفض ده ومجابهته».

وأشار الرئيس السيسي إلي أن مصر لم تدخر جهدا لإيصال المساعدات إلي غزة،مؤكدا أن مصر قدمت ما يتراوح بين 75 إلي 80% من المساعدات،موضحا أن مصر لها نصيب الأسد من المساعدات التي وصلت غزة قائلا:«كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم .. هنتكلم عن الدور الكبير اللي قامت بيه مصر متمثلة في كل المصريين من الجمعيات والمنظمات الأهلية للتخفيف من على أهلنا في قطاع غزة.. حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات اللي تم إدخالها خلال الكام يوم اللي فاتوا دول .. إحنا 75% إلى 80% .. حجم المساعدات اللي جات من الدنيا كلها كوم والحجم اللي قدمته مصر كوم تاني .. مش منة ولا حاجة ولكن كنا على قدر المسئولية وحاسين إننا محتاجين نتحرك كلنا بالمساعدات اللي اتجهزت في أسرع وقت».

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تحترم القانون الدولي وتتحرك دوما في هذا الإطار،كما أن ما تقوم به مصر هو محاولة منها للتخفيف علي أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة قائلا:«إحنا دولة بتتكلم في إطار قواعد قانون دولي ومش هنشعل الموضوع أكثر ماهو مشتعل.. معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا في وجه مساعدات تدخل للقطاع».

ووجه الرئيس السيسي الشكر للمجهود المبذول من المتطوعين لإرسال المساعدات إلي غزة،مطالبا بضرورة تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة ،مشيرا إلي أن مصر ستستمر في دعمها للأشقاء في غزة قائلا: « الجهد اللي انتم بتعملوه الشباب والشابات الموجودين في الأيام الصعبة اللي بنحاول نخفف بيها من على أهلنا في فلسطين في قطاع غزة .. أنا بشكركم كلكم .. العمل اللي انتم عملتوه ولسة ماخلصش .. عايزين ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف الصعبة دي .. بنتكلم عن احتياجات 2.3 مليون إنسان تحت الحصار .. محتاجين كل حاجة ..خلال الأيام دي والجاية هنستمر في دعمنا .. وانا عارف إن الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته هيساهم .. اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني».