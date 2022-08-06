الرئيس السيسي: مصر تعمل من أجل استعادة الاستقرار لقطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة ، مؤكدا حرصها على مواصلة دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع طلبة الكلية الحربية ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على القيام بدورها الإيجابي من خلال الاتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لتجنب حدوث الأزمات وأحداث العنف والاقتتال..

وقال: “قمنا باتصالاتنا على مدار الساعة مع الجميع حتى نضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة ويحدث اقتتال.. لكني أوكد أننا نبذل جهدا كبيرا مع شركائنا حتى نستعيد الهدوء مرة أخرى والاستقرار والسلام داخل القطاع”.



وأعرب الرئيس السيسي عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة، لافتا إلى أن الشعب المصري بكافة فئاته، باستثناء فئة من الأشرار، يقدر بشكل كامل الجهد والدور الذي تقوم به القوات المسلحة في كل الأوقات حتى في وقت الأزمات، داعيا الكتاب والمفكرين والمثقفين إلى إلقاء الضوء على الدور الذي قامت به القوات المسلحة خلال السنوات التي تلت عام 2011.



كما شدد على أن القوات المسلحة قامت بدور كبير لحماية الدولة من كل شر وسوء، مشيرا إلى أن ذلك الدور لم يقتصر فقط على حماية الدولة من الإرهاب والتطرف، بل امتد ليشمل دعم التنمية مع الحكومة، منوها إلى أن القوات المسلحة باعتبارها جزءا أصيلا من الدولة تعمل بكل قوة من أجل التقدم وتعويض الوقت الذي فاتنا خلال الأزمات التي شهدتها مصر اعتبارا من 2011 وحتى الآن”.



وجدد الرئيس السيسي التحية والتقدير لطلبة الكلية الحربية، مشيرا إلى أن الخريجين ينتظرهم دور كبير عقب تخرجهم، وقال موجها حديثه لهم: “أنتم الجيل الذي سيتولى مسؤولية حماية هذا البلد.. أنتم قيمة كبيرة جدا”