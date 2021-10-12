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الرئيس السيسي في قمة مصر والفيشجراد : مصر لم تترك اللاجئين ليلقوا مصيرهم في البحر أو للمجهول

«حياة كريمة» تستهدف تطوير حياة 60 مليون بالريف المصري.
المال - خاص 1:16 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 1:16 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصر والفيشجراد “نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه” وهناك ضرورة لتفهم اوروبا لما يحدث في مصر.

واكد الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفي لقمة دول الفيشجراد ومصر”إن مصر لم تترك اللاجئين الذين تستضيفهم ليلقوا مصيرهم في البحر أو للمجهول، بل تدمجهم في المجتمع المصري ،مضيفا بأن مصر لم تقبل من منظور أخلاقي أو إنساني أن تجمع اللاجئين في معسكرات، أو تصدرهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

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وأوضح بأن مصر تسعى للتقدم في المجالات كافة؛ من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً بالمبادرة التي تحمل نفس الاسم -حياة كريمة- والتي تستهدف تطوير حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري.

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بقلم المال - خاص

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