الرئيس السيسي: بيانات الحكومة المصرية مؤمنة ولا يمكن عمل شلل لها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن بيانات الحكومة المصرية مؤمنة ولا يمكن عمل شلل لها.

وأضاف السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم إنفاق مليارات حتى نستطيع حماية بيانات المصريين أثناء التحول الرقمي.

وتابع الرئيس السيسي: “تم إنشاء مراكز البيانات بالعاصمة الإدارية تم على عمق 15 مترا وكلفت الدولة مليارات الجنيهات”.

وتستمر فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز حتي يوم غدًا الاثنين بمشاركة رئيس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين في الحكومة، عدد كبير من المسئولين.