الرئيس السيسي: الإعلامي المخلص لرسالته ويتحرى الصدق له أجر كبير (فيديو)

أوضح أن من يعمل بمجال الإعلام لابد أن يتحرى الصدق من خلال القراءة والتوسع في تفاصيلها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الإعلامي المخلص لرسالته ويتحرى الصدق له أجر كبير .

جاء في مداخلة هاتفية للرئيس السيسي لبرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية إم بي سي مصر، تعليقا على استضافته للطفل أحمد تامر، الذي حفظ القرآن كاملا وهو في عمر 5 سنوات.

وأوضح أن من يعمل بمجال الإعلام لابد أن يتحرى الصدق من خلال القراءة والتوسع في تفاصيلها.

وقال: “أنا أقدر جداً الإعلام وهذا المجال العظيم.. اللى أنا بقول فيه.. أن من يعمل في هذا المجال ملهوش آجر.. بل له أجر كبير ، فالإعلامى المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله عندما يتحرى الصدق

وأضاف: “التناول الإعلامى لأى قضية إذا تم تحرى الصدق فيها أجر كبير لذا أقول أن الوعي قضية القضايا ونحن نرى في العالم الجهل والاقتتال هو من يؤذينا جميعا”.

وخلال المداخلة دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الطفل أحمد تامر (8 سنوات)، حافظ كتاب الله الكريم، لتلاوة آيات منه في أول افتتاح للمشروعات القومية.

جاء في مداخلة هاتفية للرئيس السيسي الأربعاء لبرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية إم بي سي مصر، معلقا على الطفل أحمد تامر الذي حفظ القرآن كاملا وعمره 5 سنوات.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للطفل أحمد تامر الذي وصفته القناة بأنه “معجزة”، قائلا: ” تحياتي لابننا أحمد، بسم الله ما شاء الله عليك، ربنايحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء وبهنئ والدك ووالدتك “.

وأضاف: “أنت عارف أنت حافظ إيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأقدس كلام وأكرم كلام وأطيب كلام البركة كلها معاك ربنا يحميك”.

وتابع: “الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، وأنا حبيبت أعمل مداخلة عشان كل اللي سمعني أننا إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، لكن في نقطة مهمة”.

واستكمل قائلا: “عاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ونشوف النقاط اللي ممكن يتفوقوا فيها مش مهم تكون الحفظة زى أحمد، كلها نعم من ربنا ممكن تكون أنشطة رياضية، وأنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى سنجد النبت الجميل بتاعنا بيكبر”.

ودعا الرئيس السيسي الطفل أحمد تامر للتلاوة بأول افتتاح للمشروعات، قائلا: “أنا بدعوك في أول افتتاح تجي تقرأ آيات من القرآن الكريم، أنا بستأذن الوالد وأسرتك في أن أحمد يكون الشيخ بتاعنا في أول افتتاح”.