الرئيس السيسي : أنفقنا بين 400 إلى 500 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية في 7 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حجم ما أنفقته الدولة لتطوير البنية الأساسية، خلال الـ7 سنوات الماضية، تراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيم بنك، أن أول تحدٍّ يواجه القارة الأفريقية هو وجود بنية أساسية جاهزة تلبي الطموحات التي تتمناها الشعوب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لأي تغيير مناسب للدول، فلن يأتي استثمار أجنبي أو قطاع خاص لأي بلد إذا لم يكن مطمئنًّا لها ولأمنها واستقرارها.

وأكد أنه إذا غاب عن أي دولة الاستقرار والأمن فلن تتقدم أبدًا.