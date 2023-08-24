الرئيس السيسي: أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان تجمع “بريكس” دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، معربا عن اعتزازه بثقة دول التجمع كافة التي تربطها بمصر جميعاً علاقات وثيقة، مؤكدا تطلع مصر للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي- في بيان، اليوم الخميس- “أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكان زعماء تجمع البريكس دعوا اليوم دول السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى البريكس ، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذ المجموعة التي تعهدت بدعم “الجنوب العالمي”.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الذي يستضيف قمة البريكس، اليوم الخميس أنه سيتم قبول المرشحين الجدد كأعضاء في الأول من يناير عام 2024.