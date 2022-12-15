الرئيس السيسى يزور البنتاجون ويلتقى وزير الدفاع الأمريكى

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى واشنطن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع الأمريكى أكد على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الامن والاستقرار والتهدئة ليس فقط فى الشرق الاوسط وافريقيا بل علي المستوى العالمى، وتجاه مختلف القضايا والازمات الدولية، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى ارساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تعول عليه وتدعم قدراته.