الرئيس السيسى يبدأ جولته الإفريقية بتنزانيا

خالد بدر الدين: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنزانيا اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة إفريقية تستغرق أربعة أيام، تشمل رواندا والجابون وتشاد. وذكر التلفزيون المصري، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي سيجرى خلال زيارته إلى تنزانيا مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذا



خالد بدر الدين:



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنزانيا اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة إفريقية تستغرق أربعة أيام، تشمل رواندا والجابون وتشاد.

وذكر التلفزيون المصري، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي سيجرى خلال زيارته إلى تنزانيا مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلم بالقارة فى ضوء عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن الإفريقى .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غادر أمس الإثنين القاهرة في جولة إفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول في جميع المجالات.

وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس السيسى الإفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة السمراء، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في جميع المجالات.

وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع زعماء ومسؤولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات المصرية الإفريقية ارتفاعا ملحوظا في حجم التعاون فى الوقت الحاضر، كثمرة للزيارات التي يقوم بها السيسى، للعديد من دول القارة السمراء، وما تعكسه تلك الزيارات من اهتمام كبير توليه مصر لتنمية علاقاتها الإفريقية الثنائية في جميع المجالات مع دول القارة، والأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصة في إطار عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الإفريقي .

