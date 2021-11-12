سيـــاســة

الرئيس السيسى: مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو

خلال كلمته فى احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو
المال - خاص 9:28 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 9:28 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو، اليوم الجمعة، أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود، لتصبح نموذجا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة.

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته إلى أن مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدى أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذى استمر على مدار عقدين من القرن الماضى، يعد أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة فى تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها فى حماية التراث العالمى.

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