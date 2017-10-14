الرئيس: السعودية في طليعة الداعمين لمصر

متابعاتقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت إن المملكة العربية السعودية دائماً في طليعة الداعمين لمصر.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ونقلته

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت إن المملكة العربية السعودية دائماً في طليعة الداعمين لمصر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ونقلته نظيرتها المصرية (أ ش أ).

وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولولي العهد على الدعم والمساندة للمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب في الانتخاب الذي جرى لمنصب المدير العام لليونسكو.

كما عبر عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة لخدمة القضايا العربية ، وأنها دائماً في طليعة الداعمين لمصر.