الرئيس السابق لـ«مصر للمقاصة» : محسن عادل استطاع تطوير تداولات البورصة وخدمات هيئة الاستثمار

قال اللواء محمد عبدالسلام، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن الراحل محسن عادل كان من الباحثين المميزين في مجال سوق المال والاقتصاد المصري والذين يشار إليهم بالبنان.

وأوضح عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن محسن عادل أدى دوره بشكل جيد أثناء توليه رئاسة الهيئة العامة للاستثمار، وأجرى تطويرا على كل الخدمات التي تقدمها الهيئة لخدمة الاستثمار بالسوق المحلية.

وتابع : نفس الأمر قدمه الراحل محسن عادل خلال توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة وساهم في تطوير بعض آليات التداول المطبقة والترويج لقيد أوراق مالية جديدة.

ولفت عبدالسلام إلي انه ساهم في إعداد مشروع الاستثمار الجديد والذي تضمن إلزام الشركات بالحفظ المركزي لدي شركة المقاصة وما تلتها من صدور قرار من هيئة الاستثمار بعدم التعامل مع الشركات التي لم تحفظ أسهمها مركزيا وهي خطوة ساهمت في إلزام الشركات على الحفظ.

وأكد أنه كان من أوائل المساندين والداعمين لتطبيق آلية الشباك الواحد لخدمة المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية أمامهم.



ودعي الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة جهات سوق المال لدراسة إطلاق اسم محسن عادل علي ايا من الصروح التابعة المجال بجانب تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لاسرته والذي تمنى من الله ان يلهمها الصبر على وفاته.

وشغل محسن عادل منصب نائب رئيس البورصة المصرية والمستشار المالى للمركز المصرية للدراسات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (ايما)، كما يعمل كمحاضر فى مجال التمويل بمدرسة سليسكا لإدارة الأعمال (ESLSCA) ومحاضر فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحليل المالى وصناديق الاستثمار والحوكمة بالمعهد المصرفى السعودى ومركز المديرين المصرى ومعهد الخدمات المالية المصرى بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمنتديات والمحافل العلمية فى مجال اسواق المال والتمويل والاستثمار، بالإضافة لكونه محاضرًاً فى مجال أسواق المال المصرية والعربية بعددًا من القنوات العربية والمصرية و العالمية.

سبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما شغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضواً منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً).

كما عمل محسن كمستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى كونه مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان.