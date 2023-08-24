الرئيس الروسي يهنئ مصر بانضمامها لعضوية دول البريكس

هنأت روسيا كلا من الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والسعودية بقرار مجموعة دول البريكس الموافقة على توسيع المجموعة وانضمام تلك الدول إلى عضويتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستواصل العمل الرامي إلى تعزيز نفوذ “بريكس” في العالم.

وأضاف في كلمته في المؤتمر الصحفي الختامي للدول الأعضاء الجديدة في المنظمة الدولية أنه تم التعبير عن الالتزام بالعمل الجماعي لإنشاء العملة الموحدة في إطار منصة دول البريكس.

جاء ذلك في بيانات وزعتها السفارة الروسية بالقاهرة على الصحفيين وحصلت”المال” على نسخة منها.

وأعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، الذي استضاف قمة دول البريكس عن قرار رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة بتوسيع عضويتها.

واعتبارا من 1 يناير المقبل ستنضم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والسعودية لعضوية البريكس.