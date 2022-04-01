أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما ووقع عليه لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل.

يذكر -كما ورد بموقع العربية- أن بوتين وقع أمس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

وأشار بوتين إلى إن روسيا ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل.